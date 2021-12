Da Redação

Câmera flagra homem sendo atropelado por mulher embriagada

Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente que matou Marcio Agnaldo Martins, de 52 anos, na porta do local onde trabalhava. O atropelamento aconteceu na noite desta quarta-feira (22) às margens da BR-459, em Pouso Alegre (MG). Segundo a PRF, uma motorista embriagada perdeu o controle o veículo e atropelou a vítima no momento em que ela saía do local de trabalho.

No vídeo é possível ver quando a motorista bate o veículo contra a defensa de concreto às margens da rodovia e perde o controle, atingindo a vítima. Marcio Agnaldo Martins estava na calçada em frente ao portão da empresa que trabalhava e se preparava para ir embora de bicicleta, quando foi atropelado e prensado no portão pelo carro. Confira:

Câmera flagra homem sendo atropelado por mulher embriagada - Vídeo por: Reprodução

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a motorista fez o teste de bafômetro, que constatou 0,62 ml/L de álcool no sangue. Gisanara de Carvalho, de 46 anos, foi presa e encaminhada para a delegacia de Pouso Alegre, após atendimento médico. Ela deve responder por homicídio culposo como agravante da embriaguez.

Márcio Agnaldo Martins morreu no local do acidente. O corpo dele foi encaminhado para o IML de São Lourenço. O enterro será às 11h desta sexta-feira (24), em Silvianópolis (MG), no cemitério municipal da cidade. Ele deixa esposa e dois filhos.

