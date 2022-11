Câmera flagra guarda conversando com 'fantasma' após paciente morrer

Da Redação

O caso ocorreu no Sanatório Finochietto, em Buenos Aires, na Argentina

O circuito de monitoramento de um hospital registrou imagens fora do comum no último sábado (12), em Buenos Aires, na Argentina. Uma câmera flagrou o segurança do Sanatório Finochietto conversando com um "fantasma". As imagens foram divulgadas nas redes socais e deram o que falar.

Nas imagens, que foram publicadas pelo jornal Clarín, é possível ver o funcionário da unidade de saúde se levantando de uma cadeira, por volta das 3h da manhã, ao perceber que a porta principal do sanatório se abre. Logo em seguida, ele pega uma prancheta e começa a interagir com algo que não aparece nas imagens.

O guarda parece estar conversando naturalmente na gravação, colhendo dados e liberando a passagem para a área de atendimento. Ele ainda pega uma cadeira de rodas e oferece para o ser desconhecido.

Veja:

⚠️ CREER O REVENTAR: ¿BROMA, FANTASMA O UN EMPLEADO PASADO DE LABURO?

- Esta escena ocurrió en el Sanatorio Finochietto

- El empleado de seguridad parece tomarle los datos a una presunta paciente, que nunca aparece

- Investigan si es una broma interna

📲 https://t.co/3mE6LFvuLx pic.twitter.com/IzuPX1z1Ua continua após publicidade . November 15, 2022

Conforme a imprensa local, o homem, que não teve a identidade revelada, trabalha para uma empresa de segurança contratada pelo hospital. Ainda segundo o jornal, ele afirmou que viu uma idosa corpulenta entrar pela porta do sanatório. Ela teria se aproximado e pedido para ir ao quarto 915, no 9º andar do edifício, pois havia esquecido um item de valor no local. Não fica claro no Clarín para quem ele teria feito essas afirmações.



Após atender a suposta visitante, o vigilante ficou preocupado, já que fazia muito tempo que ela não voltava do quarto. Então, ele resolveu acionar outros colegas para ajudá-lo a procurar a senhora. No entanto, o homem ficou assustado quando os outros guardas revelaram a ele que ninguém havia chegado ao 9º andar.



Os guardas foram checar as câmeras de segurança e não identificaram nenhuma mulher idosa no hall de entrada. Em seguida, ao conferirem os dados da mulher, preenchidos em uma ficha pelo guarda em questão, perceberam que as informações correspondiam com as de uma idosa que havia morrido no quarto 915, três horas antes da suposta aparição do espírito.

Investigação

Guillermo Capuya, diretor de relações públicas do hospital, informou ao Clarín que o caso está sendo apurado pela instituição e que em breve será possível saber o que realmente ocorreu. Ele também alegou não há fantasmas no hospital.

"Não existe tal fantasma, nem morto. A porta estava ruim, foi consertada. Foi aberta 28 vezes em dez horas. Quando a porta se abriu, o homem não estava acompanhado das pessoas que costumavam estar com ele".



Capuya suspeita de que alguém tenha feito uma brincadeira com o guarda. "Eu acredito que isso tem a ver com alguma coisa armada, não sei com certeza. Ele é um funcionário da empresa de segurança [terceirizado], não é nosso", explicou.

Com informações do UOL.

