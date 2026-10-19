Câmera flagra BMW invadindo restaurante em SC; motorista diz que carro “acelerou sozinho”







Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um motorista de 78 anos invadiu um restaurante com um carro de luxo na noite de quinta-feira (15), em Araquari, no Norte de Santa Catarina. O veículo, um modelo BMW X4, percorreu cerca de 20 metros dentro do estabelecimento localizado às margens da BR-101, causando pânico entre os frequentadores. Apesar do susto e dos danos materiais significativos, nenhum cliente ou funcionário ficou ferido. Assista ao vídeo no início da matéria.

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À Polícia Militar, o condutor relatou que o automóvel acelerou sozinho. O idoso afirmou ter pressionado repetidamente o pedal do freio, mas o carro não respondeu aos comandos de parada. Os agentes que atenderam a ocorrência confirmaram que o motorista não apresentava qualquer sinal de embriaguez. Diante da situação, o trabalho policial concentrou-se na coleta de depoimentos e no registro dos danos no local.





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Ocorrência foi registrada na noite desta quinta-feira (15) - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança Ocorrência foi registrada na noite desta quinta-feira (15) - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

As imagens da câmera de monitoramento capturaram o exato momento em que a BMW rompe a entrada do comércio, erguendo uma cortina e avançando pelo salão. O vídeo mostra dezenas de clientes se levantando rapidamente e correndo para longe da rota do veículo, que só conseguiu parar alguns segundos depois.

Após o controle da situação, o motorista e os proprietários do estabelecimento comercial chegaram a um acordo amigável. O condutor assumiu a responsabilidade pela retirada imediata do automóvel e comprometeu-se a arcar financeiramente com os prejuízos causados ao espaço, que incluíram a destruição de portas de alumínio, vidraças, uma lixeira e até mesmo uma máquina de bichos de pelúcia.