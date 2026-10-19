Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
ASSISTA AO VÍDEO

Câmera flagra BMW invadindo restaurante em SC; motorista diz que carro “acelerou sozinho”

Veículo quebrou vidraças e danificou equipamentos do local antes de parar; acidente ocorreu em Araquari

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Câmera de segurança/Reprodução



Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um motorista de 78 anos invadiu um restaurante com um carro de luxo na noite de quinta-feira (15), em Araquari, no Norte de Santa Catarina. O veículo, um modelo BMW X4, percorreu cerca de 20 metros dentro do estabelecimento localizado às margens da BR-101, causando pânico entre os frequentadores. Apesar do susto e dos danos materiais significativos, nenhum cliente ou funcionário ficou ferido. Assista ao vídeo no início da matéria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Borracheiro compra caminhonete de R$ 110 mil e paga parte do valor com milhares de moedas no Ceará

À Polícia Militar, o condutor relatou que o automóvel acelerou sozinho. O idoso afirmou ter pressionado repetidamente o pedal do freio, mas o carro não respondeu aos comandos de parada. Os agentes que atenderam a ocorrência confirmaram que o motorista não apresentava qualquer sinal de embriaguez. Diante da situação, o trabalho policial concentrou-se na coleta de depoimentos e no registro dos danos no local.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Câmera flagra BMW invadindo restaurante em SC; motorista diz que carro “acelerou sozinho”
AutorOcorrência foi registrada na noite desta quinta-feira (15) - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

As imagens da câmera de monitoramento capturaram o exato momento em que a BMW rompe a entrada do comércio, erguendo uma cortina e avançando pelo salão. O vídeo mostra dezenas de clientes se levantando rapidamente e correndo para longe da rota do veículo, que só conseguiu parar alguns segundos depois.

Após o controle da situação, o motorista e os proprietários do estabelecimento comercial chegaram a um acordo amigável. O condutor assumiu a responsabilidade pela retirada imediata do automóvel e comprometeu-se a arcar financeiramente com os prejuízos causados ao espaço, que incluíram a destruição de portas de alumínio, vidraças, uma lixeira e até mesmo uma máquina de bichos de pelúcia.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de carro araquari câmera de segurança danos materiais motorista idoso RESTAURANTE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV