Câmera flagra ambulante dando 'voadora' em cobrador durante confusão

A briga foi registrada nessa segunda-feira (3)

Uma confusão foi registrada no interior de um ônibus na tarde dessa segunda-feira (3), em Jundiaí, São Paulo. A câmera de monitoramento do coletivo flagrou o momento em que o cobrador é agredido por dois ambulantes. (Assista abaixo)

Por meio das imagens do circuito de segurança, é possível ver o funcionário levando vários chutes e uma "voadora". O cobrador chegou a descer do ônibus no meio da confusão.

A vítima teve ferimentos no rosto e também acabou quebrando o para-brisa do veículo com a cabeça, quando recebeu uma pancada.

Uma equipe da Guarda Municipal (GM) foi acionada após o episódio. Os agentes encontraram os suspeitos no Jardim Tamoio, logo após eles desembarcarem do veículo.

Os agressores foram submetidos à revista pessoal e, com eles, a GM encontrou porções de drogas e 60 barras de chocolate, que eram comercializadas ilegalmente.

Os ambulantes foram levados para a delegacia, onde foi registrado um boletim de ocorrência. Em seguida, eles foram liberados.

Assista:

