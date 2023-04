Câmera flagra acidente que matou madrasta e enteado na BR-153; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um acidente de trânsito, registrado na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), resultou na morte de uma mulher, de 44 anos, e um adolescente, de 12, em Marília, interior de São Paulo. O fato foi registrado na tarde de sexta-feira (14).

continua após publicidade .

A tragédia ocorreu após um motorista tentar realizar uma ultrapassagem em local proibido. O veículo ultrapassou um caminhão no sentido contrário da pista.

Ao realizar a manobra irregular, o condutor se deparou com um outro veículo, ocupado por madrasta e enteado, identificados como Edna Nabas Soares e Gustavo Henrique de Oliveira da Silva, trafegando na pista.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Vigilantes morrem após baterem de frente contra caminhão na BR-369

Edna se assustou ao ver o automóvel vindo em sua direção e, então, freou bruscamente. Isso fez com ela perdesse o controle da direção e colidisse frontalmente contra um caminhão. Devido à gravidade, a motorista e o enteado morreram no local.

As vítimas saíram de Rio Preto e tinham como destino Marília, pois a filha de Edna se casaria no município neste sábado (15).

continua após publicidade .

O acidente foi registrado por uma câmera instalada no caminhão. Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro realiza a ultrapassagem proibida. Assista:

null - Vídeo por: tnonline

O condutor do caminhão não sofreu ferimento e permaneceu no local do acidente.

continua após publicidade .

Já o motorista que realizou a ultrapassagem proibida fugiu após a batida, mas foi localizado e identificado pouco tempo depois. O idoso, de 75 anos, estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2020.

Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Marília, onde aguarda pela audiência de custódia que deve ocorrer ainda neste sábado. O carro foi apreendido.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News