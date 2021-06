Câmera filmou Lázaro horas antes de ser morto em confronto

Continua após publicidade

Imagens de monitoramento flagraram Lázaro Barbosa, fugitivo morto em confronto com a polícia na segunda-feira (28), horas antes de ser capturado, caminhando em Águas Lindas de Goiás, no Distrito Federal.

Câmeras de segurança registraram Lázaro Barbosa, fugitivo morto em confronto com a polícia nessa segunda-feira, 28, horas antes de ser capturado, caminhando no município de Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal (DF). As imagens foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Goiás.

Nas gravações, é possível observar o fugitivo saindo de uma mata e parado, observando por alguns segundos, antes de seguir por uma rua deserta. Horas antes de encontrarem o fugitivo, os policiais levaram a ex-mulher de Lázaro para prestar depoimento.

Horas depois, Lázaro Barbosa, de 32 anos, morreu após entrar em confronto com a Polícia Civil de Goiás. Ele é acusado, dentre outros crimes, de matar uma família de quatro pessoas no começo deste mês, em Ceilândia, no Distrito Federal. O cerco policial para prendê-lo durou 20 dias e mobilizou uma força-tarefa de mais de 270 agentes.

Com informações do GMC.