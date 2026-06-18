Câmera de segurança registra tentativa de sequestro de criança em SP
Um menino foi salvo por um pedestre de uma tentativa de sequestro na tarde da última terça-feira, 16. O caso ocorreu em Guaianases, zona leste da cidade de São Paulo.
Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento exato em que o suspeito desce de um táxi e vai na direção da criança, que andava de bicicleta na calçada.
O menino resiste à tentativa do homem de levá-lo até o carro. Neste momento, outra pessoa que passava presencia a cena e corre para libertar a criança das mãos do suspeito.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que o taxista não conhecia os passageiros e apenas seguiu o trajeto que foi orientado. Depois do ocorrido, o motorista desligou o carro e se recusou a seguir viagem. Nesse momento, os homens foram retirados do veículo por populares e agredidos.
A Polícia Civil já identificou o autor da tentativa de sequestro e está tomando as providências necessárias para localizá-lo. O caso é investigado pelo 44º DP, em Guaianases. A defesa dele não foi localizada.