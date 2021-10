Da Redação

Câmera de segurança flagra acidente entre ônibus e carroça

Um carroceiro foi arremessado após se envolver em uma batida assustadora com um ônibus do transporte coletivo de Aracaju, capital do Sergipe. Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente.

continua após publicidade .

Mesmo com o impacto forte, o carroceiro e o cavalo tiveram ferimentos leves. Ninguém se feriu no ônibus.

As imagens do acidente impressionam e no local há uma placa de PARE. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) da cidade está estudando a possibilidade de melhorar a sinalização na região.

continua após publicidade .

Assista:

Câmera de segurança flagra acidente entre ônibus e carroça - Vídeo por: tnonline