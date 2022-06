Câmara aprova projeto que institui o Dia Nacional do Terço dos Homens

Da Redação

Evair Vieira de Melo, relator do projeto

A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira (13) o Projeto de Lei 2676/21, do deputado Eros Biondini (PL-MG), que institui o dia 8 de setembro como o Dia Nacional do Terço dos Homens, em homenagem a um movimento cristão de oração. A proposta será enviada ao Senado.

O relator do projeto, deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES), destacou a importância do movimento, que, segundo ele, conta com mais de 1 milhão de homens. “Para nós cristãos, a oração é a melhor forma de estabelecer uma união verdadeira com Deus. O homem, quando ignorado no processo da formação religiosa, é tentado a procurar outros vínculos e outros lugares”, comentou.

Segundo o deputado, o movimento Terço dos Homens busca incentivar a prática da oração em grupos de homens. A data de 8 de Setembro foi escolhida por ter sido a primeira manifestação do movimento no Brasil, onde chegou por iniciativa de Frei Peregrino.

A deputada Carmen Zanatto (Cidadania-SC) também elogiou a proposta por homenagear a cultura do terço. “Significa unir a família na oração e devoção, trazer os homens para mais perto da família”, disse.

Emocionado, o deputado Aliel Machado (PV-PR) confessou que o terço serviu de amparo após a morte de seu pai. “Tenho muito orgulho da fé e dos ensinamentos que ele dedicou”, declarou. “É um momento simbólico e importante pela luta por justiça e igualdade.”

O coordenador da Frente Parlamentar Católica, deputado Francisco Jr. (PSD-GO), afirmou que a data traduz o sentimento de espiritualidade do brasileiro. “É assim que temos enfrentado e superado as crises: com coragem, disposição e fé”, afirmou.

Fonte: Agência Câmara de Notícias