Calcinhas esquecidas em sacola causam alerta de bomba em aeroporto

O caso foi registrado em Fortaleza, no último sábado (25)

O Aeroporto de Fortaleza, no Ceará, mobilizou diversas equipes de segurança, no último sábado (25), por conta de um alerta de bomba na praça de alimentação do local. Contudo, tudo não passou de um engano, pois o item que alarmou todos não passava de uma sacola de calcinhas.

Uma jovem, identificada como Scarletth O'Hara, viralizou nas redes sociais ao divulgar um vídeo que mostrava o protocolo de segurança do aeroporto para tal situação. Segundo a influencer, a sacola com as peças íntimas era de sua filha.

O'Hara conversou com a imprensa e deu detalhes sobre o ocorrido. Ela disse que foi ao local para deixar o irmão dela, que pegaria um voo. A mãe dela a deu uma sacola com calcinhas para a neta. Mas, a influenciadora deu o pacote para o marido, Rodrigo Silva.

“Só que meu marido, distraído, largou a sacola pela praça de alimentação do aeroporto. Aí na hora de ir embora, eu fui procurar, e cadê a sacola?!”, disse em uma entrevista ao G1.



“Quando eu achei, os seguranças já estavam ao redor da sacola. Aí eu falei 'moço, isso é um saco de calcinhas, é meu'. Mas ele respondeu que era protocolo, e que eu não podia encostar na sacola”, comentou a jovem.

Mesmo após o pacote ser verificado e constatado que não passava de peças íntimas, ele foi encaminhado para o setor de achados e perdidos do aeroporto. A mãe de Scarletth precisou ir ao departamento retirar a sacola.

“Ela [a mãe] disse que até no raio-x da Polícia Federal as calcinhas passaram”, lembrou a jovem, entre risos.

