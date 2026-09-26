Caixão cai de carro funerário a caminho do IML e fica no meio da rua

Após a queda, dois homens retiraram o corpo e o colocaram em uma urna de remoção, que foi acomodada novamente no veículo funerário

Um caixão caiu de um carro funerário e ficou no meio de uma rua durante o transporte de um corpo em Marabá (PA), na quinta-feira (24). O caso ocorreu nas proximidades da rotatória da Praça da Criança, no Núcleo Nova Marabá, e chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local. Vídeos e imagens do incidente circulam nas redes sociais.

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Nas imagens, o caixão de madeira aparece no chão da via. Após a queda, dois homens retiraram o corpo e o colocaram em uma urna de remoção, que foi acomodada novamente no veículo funerário. Na sequência, o caixão também foi recolhido e colocado no carro.

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De acordo com a funerária responsável pelo transporte, o corpo era levado do Instituto Médico Legal (IML) para a empresa quando a porta traseira do veículo se abriu de forma inesperada devido a uma falha mecânica na trava de segurança da porta. Ainda segundo a empresa, após o incidente, o corpo foi encaminhado para os procedimentos seguintes e sepultado.

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A funerária lamentou o ocorrido e afirmou que o episódio causou susto e afetou a memória e a dignidade do ente querido, além de provocar sofrimento à família. Em nota, a empresa disse.

“Lamentamos profundamente o ocorrido, especialmente pelo susto causado e pelo impacto à memória e à dignidade do ente querido, bem como pela dor vivenciada pela família, a quem manifestamos nossa mais sincera solidariedade e prestamos todo o apoio necessário”.

A empresa classificou o episódio como uma situação isolada e atípica e informou que o veículo envolvido está passando por manutenção. Os demais carros funerários também serão submetidos a uma nova revisão preventiva dos sistemas de segurança.