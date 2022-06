Caixa sorteia neste sábado Mega-Sena acumulada e Quina de São João

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As apostas para a Mega-Sena podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília)

Neste sábado, 25, as loterias da Caixa podem pagar dois prêmios milionários: a Mega acumulada em R$ 80 milhões e a Quina de São João de R$ 200 milhões.

continua após publicidade .

As apostas para a Mega-Sena podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer uma das mais de 10 mil lotéricas espalhadas por todo país.



Também é possível realizar apostas online pela internet no site da Caixa Econômica Federal, e pelo aplicativo da Loteria da Caixa, que pode ser baixado em celulares direto na loja de aplicativos.

continua após publicidade .

No caso dos apostadores que queiram realizar as apostas online, é necessário realizar no mínimo R$ 30 em apostas e o pagamento pode ser feito por cartão de crédito.

Apostas na Quina de São João

Assim como no caso da Mega-Sena, para apostar na Quina de São João, os apostadores terão até as 19h de sábado (horário de Brasília).

continua após publicidade .

Vale lembrar que os apostadores precisam selecionar o volante especial relacionado que indica ser referente à Quina de São João.

O sorteio da Quina de São João está marcado para acontecer às 20h de sábado na festa de São João de Campina Grande (PB).

Vale lembrar que no caso da Quina de São João o prêmio não pode ser acumulado. Assim, caso não tenha ganhadores para o prêmio principal, a bolada será dividida entre os acertadores da próxima faixa.