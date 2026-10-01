Caixa muda dia e horário do sorteio da Mega-Sena concurso 3066 e demais loterias

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Os sorteios ocorrerão no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão pelos canais oficiais das Loterias Caixa

As Eleições Gerais de 2026, marcadas para este domingo (04), provocaram alterações no calendário dos sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal. Com isso, o concurso 3.066 da Mega-Sena e os demais sorteios previstos para a data foram antecipados.

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Os sorteios que seriam realizados no domingo, às 11h, acontecerão no sábado (3), às 21h. A mudança vale para a Loteria Federal, Mega-Sena, Super Sete, Dia de Sorte, Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Timemania e +Milionária.

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Caso haja segundo turno das eleições, os sorteios previstos para domingo (25) de outubro também serão antecipados. Nesse caso, serão realizados no sábado (24), às 21h.

Os sorteios ocorrerão no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

As apostas poderão ser registradas até o horário limite definido para cada modalidade.