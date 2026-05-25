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BENEFÍCIO

Caixa libera pagamento de saque-aniversário e consulta para o Desenrola 2.0

Benefício é destinado exclusivamente àqueles que haviam optado pela modalidade e acabaram demitidos sem justa causa

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 18:03:22 Editado em 25.05.2026, 18:03:17
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Caixa libera pagamento de saque-aniversário e consulta para o Desenrola 2.0
Autor Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal antecipou para esta segunda-feira (25) o pagamento de R$ 8,5 bilhões referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para cerca de 10,5 milhões de trabalhadores em todo o país. O benefício é destinado exclusivamente àqueles que haviam optado pela modalidade de saque-aniversário e acabaram demitidos sem justa causa, tendo seus contratos de trabalho suspensos ou encerrados entre 1º de janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025. O depósito estava inicialmente previsto para terça-feira (26), mas foi adiantado com o objetivo de facilitar o acesso da população aos recursos diante do atual cenário econômico.

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Os créditos são realizados de forma automática nas contas bancárias que já estão cadastradas no aplicativo oficial do FGTS, após a incorporação de juros e atualização monetária. Para os trabalhadores que têm direito ao benefício, mas não possuem uma conta informada no sistema, a liberação ocorre nos canais físicos de atendimento da instituição. Nesses casos, o saque pode ser feito presencialmente em agências da Caixa, casas lotéricas ou terminais de autoatendimento até o dia 1º de junho de 2026. O cidadão pode consultar a disponibilidade e o valor exato a receber diretamente no aplicativo, nas abas de extrato detalhado ou informações úteis.

Além da antecipação dos saques, a segunda-feira também marca a liberação da consulta de saldo do FGTS para utilização no Novo Desenrola, programa de renegociação de dívidas do governo federal também chamado de Desenrola 2.0. A iniciativa permite que os inadimplentes utilizem até 20% do saldo disponível no fundo ou R$ 1 mil, prevalecendo sempre o maior valor, para quitar ou amortizar débitos atrasados. Segundo cálculos do governo, essa etapa do programa tem potencial para movimentar até R$ 8,2 bilhões.

A dinâmica do programa exige que o trabalhador consulte seu saldo e autorize o banco credor a acessar o valor disponível para a negociação. Em seguida, a dívida é repactuada com descontos na própria instituição financeira, que terá um prazo de até 30 dias para formalizar o contrato e registrar as informações nos sistemas da Caixa. Concluída essa validação técnica, o repasse dos recursos do fundo de garantia será feito diretamente ao banco onde a dívida foi negociada.

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