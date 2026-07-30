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Caixa libera novo lote de cotas do PIS/Pasep com repasses de até R$ 2,9 mil; veja quem tem direito

Valores referem-se ao fundo extinto em 2020 e consultas podem ser feitas pelo aplicativo do FGTS. Prazo final para solicitar o resgate termina em 2028

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 14:19:06 Editado em 30.07.2026, 14:18:59
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Caixa libera novo lote de cotas do PIS/Pasep com repasses de até R$ 2,9 mil; veja quem tem direito
Autor Foto: Pixabay

A Caixa Econômica Federal liberou um novo lote de pagamentos referentes às cotas esquecidas do antigo fundo PIS/Pasep. Os depósitos, que variam conforme o tempo de trabalho e o salário da época, registram uma média entre R$ 2,8 mil e R$ 2,9 mil por beneficiário. Esta rodada de repasses atende especificamente os trabalhadores e servidores públicos que formalizaram a solicitação de ressarcimento até o dia 31 de março.

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O benefício é destinado aos profissionais que atuaram com carteira assinada na iniciativa privada ou no serviço público entre os anos de 1971 e 1988, além de contemplar herdeiros ou dependentes legais em caso de falecimento do titular. É importante destacar que o atual pagamento não tem relação com o abono salarial do PIS/Pasep, que é liberado anualmente pela Caixa. Os recursos desta rodada pertencem às cotas do antigo fundo, que foi oficialmente extinto pelo governo em 2020.

Para verificar se há dinheiro disponível, o cidadão deve acessar o portal Repis Cidadão utilizando uma conta Gov.br nos níveis prata ou ouro, ou utilizar o aplicativo do FGTS. O processo exige o login com CPF e senha, além da inclusão do número do PIS, Pasep ou NIS. Após consultar a existência de valores, o trabalhador pode solicitar o pagamento diretamente pelo aplicativo do FGTS, acessando a opção de ressarcimento e enviando a documentação exigida, ou de forma presencial em uma agência da Caixa, mediante a apresentação de um documento oficial com foto.

O valor liberado é depositado diretamente em uma conta da instituição financeira. Para aqueles que não são correntistas, a Caixa realiza a abertura automática de uma poupança social digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. No caso específico de herdeiros e dependentes, a liberação presencial exige a apresentação de um documento de identificação, um comprovante da condição de dependente ou autorização judicial, e um documento que ateste o vínculo com o titular falecido.

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O calendário de pagamentos estabelecido pelo banco obedece à data em que o pedido de ressarcimento foi registrado no sistema. Solicitações feitas até o fim de cada mês garantem o pagamento na última semana do mês subsequente, com os cronogramas se estendendo até janeiro de 2027 para os pedidos protocolados no final deste ano. O prazo limite para requerer o resgate dos valores esquecidos termina em setembro de 2028. Após essa data, o dinheiro não sacado retornará em definitivo para os cofres do Tesouro Nacional.

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