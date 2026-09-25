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BENEFÍCIO

Caixa libera dinheiro de antigo fundo PIS/Pasep; veja como sacar

Nesta rodada, recebem aqueles que pediram o ressarcimento até 31 de agosto

Escrito por Da Redação
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Caixa libera dinheiro de antigo fundo PIS/Pasep; veja como sacar
Autor O valor médio pago varia de R$ 2,8 mil a R$ 2,9 mil, dependendo do tempo de trabalho e do salário da época - Foto: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Empregados com carteira assinada e servidores públicos que trabalharam de 1971 a 1988 e estão na fila para sacar as cotas do antigo fundo Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) podem reaver o valor. A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta sexta-feira (25) um novo lote de valores esquecidos.

-LEIA MAIS: Fachin pede parecer da PGR sobre rumos das investigações sobre Master e INSS

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Nesta rodada, recebem aqueles que pediram o ressarcimento até 31 de agosto. O valor médio pago varia de R$ 2,8 mil a R$ 2,9 mil, dependendo do tempo de trabalho e do salário da época.

Quem tem direito

Podem sacar os valores:

Trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988

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Servidores públicos do mesmo período

Herdeiros ou dependentes legais, em caso de falecimento

Quem pediu o dinheiro até 31 de março

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O benefício não tem relação com o abono salarial atual do PIS/Pasep, pago anualmente. Trata-se de cotas de um fundo antigo, extinto em 2020.

Como consultar se há dinheiro disponível

A consulta é feita pelo portal Repis Cidadão, com login via conta Gov.br nos níveis prata e ouro.

Passo a passo:

Acesse o site e faça login com CPF e senha

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Informe o número do PIS/Pasep ou NIS (se solicitado)

Clique em “pesquisar”

O sistema indicará se há valores e como proceder

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Também é possível consultar pelo aplicativo do FGTS.

Como pedir o pagamento

O pedido pode ser feito de duas formas:

Pelo aplicativo FGTS:

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Acesse “Mais”

Clique em “Ressarcimento PIS/Pasep”

Envie os documentos e acompanhe o pedido em uma agência da Caixa:

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Leve documento oficial com foto

O pagamento é feito por crédito em conta. Quem não tiver conta na Caixa receberá automaticamente uma poupança social digital, movimentada pelo app Caixa Tem.

E no caso de herdeiros?

Herdeiros também podem solicitar o valor, desde que apresentem:

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Documento de identificação

Certidão de dependentes ou autorização judicial

Documento que comprove vínculo com o titularCalendário de pagamentos

O pagamento depende da data em que o pedido foi feito. Veja os próximos lotes:

Até 31/08/2026 → recebe em 25/09/2026 (lote atual)

Até 30/09/2026 → recebe em 26/10/2026

Até 31/10/2026 → recebe em 25/11/2026

Até 30/11/2026 → recebe em 28/12/2026

Até 31/12/2026 → recebe em janeiro de 2027

O que é o fundo PIS/Pasep

Criado na década de 1970, o fundo reunia recursos para complementar a renda de trabalhadores e servidores. Em 1988, ele foi substituído pelo modelo atual de abono salarial.

Os valores não sacados foram transferidos em 2020 para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, depois, ao Tesouro Nacional. Agora, o governo permite o resgate mediante pedido.

Prazo para sacar

O pedido pode ser feito até setembro de 2028. Após esse prazo, os valores serão incorporados definitivamente ao Tesouro, sem possibilidade de saque.

Canais de dúvidas

A Caixa oferece atendimento pelos seguintes canais:

Telefone: 0800-726-0207

SAC: 0800-726-0101

Ouvidoria: 0800-725-7474

Site: caixa.gov.br

A orientação é verificar quanto antes se há valores disponíveis para evitar perder o prazo.

Da Agência Brasil

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CAIXA ECONÔMICA Consulta PIS Pasep FUNDO pasep pis saque de cotas servidores públicos TRABALHADORES
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