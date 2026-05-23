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Caixa eleva para R$ 320 milhões estimativa de prêmio da Mega 30 anos

Apostas podem ser feitas até as 22h deste sábado (23); sorteio será no domingo às 11h

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 17:26:00 Editado em 23.05.2026, 17:25:55
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Caixa eleva para R$ 320 milhões estimativa de prêmio da Mega 30 anos
Autor Sorteio acontece no domingo às 11h - Foto: Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal elevou para R$ 320 milhões a estimativa de prêmio para o concurso 3.010 da Mega Sena 30 anos. A previsão anterior estava em R$ 300 milhões.

-LEIA MAIS: Entenda as regras do sorteio da Mega-Sena 30 anos, com prêmio de R$ 300 milhões

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Caso não haja ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, ele será dividido entre os acertadores das cinco dezenas e assim por diante, conforme as regras da modalidade. Nessa edição especial, o prêmio não acumula.

Quem ainda não fez a aposta, poderá fazê-la até as 22h deste sábado (23) nas lotéricas e pela internet, no portal Loterias Caixa.

O apostador tem ainda a opção de fazer seu jogo pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS, e pelo Internet Banking Caixa.

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Sorteio

As seis dezenas serão sorteadas no domingo (24), a partir das 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Por Agência Brasil

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apostas Caixa Econômica Federal loterias mega sena prêmio sorteio
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