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Caixa começa a pagar Bolsa Família de junho

Receberão o valor os beneficiários com NIS de final 1

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 13:29:14 Editado em 17.06.2026, 13:29:09
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Caixa começa a pagar Bolsa Família de junho
Autor Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta quarta-feira (17) a parcela de junho do Bolsa Família para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1. Ao todo, cerca de 19,3 milhões de famílias recebem o benefício.

📰LEIA MAIS: Enem 2026: MEC amplia prazo para pagar taxa de inscrição até dia 22

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Beneficiários de alguns municípios de oito estados recebem o pagamento nesta quarta (17) independentemente do NIS, em razão de decretos de emergência provocados por condições climáticas:

  1. Amazonas;
  2. Paraíba;
  3. Pernambuco;
  4. Paraná;
  5. Rio de Janeiro;
  6. Rio Grande do Norte;
  7. Roraima;
  8. Sergipe.

Acesso

Beneficiários podem movimentar os valores preferencialmente pelo App Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência para saque do benefício.

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Segundo a Caixa, também é possível utilizar o cartão para realizar compras em estabelecimentos comerciais por meio da função de débito, bem como realizar saques em unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa.

Nos terminais de autoatendimento, o saque pode ser realizado sem cartão, com identificação biométrica cadastrada previamente.

Informações: Agência Brasil

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app Caixa Tem bolsa familia Caixa Econômica Federal emergência climática NIS pagamento de benefícios
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