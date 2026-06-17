Caixa começa a pagar Bolsa Família de junho

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A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta quarta-feira (17) a parcela de junho do Bolsa Família para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1. Ao todo, cerca de 19,3 milhões de famílias recebem o benefício.

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Beneficiários de alguns municípios de oito estados recebem o pagamento nesta quarta (17) independentemente do NIS, em razão de decretos de emergência provocados por condições climáticas:

Amazonas; Paraíba; Pernambuco; Paraná; Rio de Janeiro; Rio Grande do Norte; Roraima; Sergipe.

Acesso

Beneficiários podem movimentar os valores preferencialmente pelo App Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência para saque do benefício.

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Segundo a Caixa, também é possível utilizar o cartão para realizar compras em estabelecimentos comerciais por meio da função de débito, bem como realizar saques em unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa.

Nos terminais de autoatendimento, o saque pode ser realizado sem cartão, com identificação biométrica cadastrada previamente.

Informações: Agência Brasil

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