Caixa anuncia redução das parcelas de financiamento

Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira, (7) que a instituição vai oferecer uma redução de até 75% no valor das parcelas de financiamento habitacional. A proposta é para auxiliar os cliente que estão passando por crises financeiras neste momento pandêmico.

Além disso, beneficiários do Auxílio Emergencial ou do Seguro Desemprego poderão contar com uma "pausa" no pagamento das parcelas.

De acordo com Guimarães, a solicitação de redução da parcela deverá ser feita pelo App Habitação Caixa. O desconto será concedido por prazo determinado, conforme o percentual concedido:

Redução de até 25% da prestação por até 6 meses;

Redução de até 25% a 74,99% da prestação por até 3 meses;

Redução acima de 75% da prestação, mediante comprovação da perda de renda e avaliação pela Caixa.

Para ter acesso a até 74,99% de desconto por até 3 meses não será necessário qualquer tipo de comprovação ou análise.

Já os clientes que desejarem mais de 75% de desconto precisarão comprovar que perderam renda e serão submetidos a uma avaliação.

Ao final do prazo estabelecido, a cobrança volta ao valor normal e os desconto concedidos serão cobrados, proporcionalmente, até o final do contrato.

O banco enfatizou que "a taxa de juros e o prazo contratados inicialmente não sofrem alteração" mediante a concessão do desconto nas parcelas.

Suspensão de parcelas

Já a suspensão do pagamento das parcelas para quem estiver recebendo o Auxílio Emergencial em 2021 ou o Seguro Desemprego deverá ser solicitada pelo App Habitação Caixa ou por meio do telefone 0800-104-0104.

A pausa da cobrança será feita pelo prazo de até 6 meses.

"Essas medidas proporcionam às famílias a possibilidade de se reorganizarem para voltar a pagar integralmente a prestação mensal", destacou a Caixa em comunicado à imprensa.

Com informações: G1