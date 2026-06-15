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Caixa altera horário de sorteios das loterias devido a jogos da Copa; veja o que muda

Modificação afeta todas as modalidades de jogos da Caixa, incluindo a Lotofácil, que costuma ter seis sorteios semanais à noite

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 14:06:07 Editado em 15.06.2026, 14:06:03
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Caixa altera horário de sorteios das loterias devido a jogos da Copa; veja o que muda
Autor As alterações afetam jogos que seriam sorteados nos dias 13, 19 e 24 de junho - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

A Caixa Econômica Federal alterou o cronograma e os horários de sorteios e apostas de todas as suas modalidades de loteria nas próximas semanas. A mudança ocorre porque os sorteios tradicionais das 21h coincidiriam com as partidas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. As alterações afetam jogos que seriam sorteados nos dias 13, 19 e 24 de junho.

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Os sorteios iniciaram suas mudanças no sábado (13), dia do jogo do Brasil contra o Marrocos, que foram transferidos e realizados no domingo, dia 14, às 11h.

A mesma dinâmica será aplicada para a partida contra o Haiti, na sexta (19), cujos números serão sorteados no dia 20 de junho, às 8h30.

Já no dia 24 de junho, data do confronto contra a Escócia, as loterias foram remanejadas para o dia 25 de junho, também às 8h30.

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A medida engloba a Loteria Federal, Mega-Sena, Super Sete, Dia de Sorte, Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Timemania e +Milionária.

Em função do novo calendário, o horário de encerramento das apostas regulares foi fixado para as 20h dos dias anteriores aos sorteios.

Já os bolões online ganharam prazos estendidos e poderão ser adquiridos até 30 minutos antes do início de cada concurso, encerrando-se às 10h30 no dia 24 de junho e às 8h nos dias 20 e 25 de junho.

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Uma das modalidades afetadas, a Lotofácil tem seus sorteios regulares realizados de segunda a sábado, às 21h. No jogo, o apostador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmios quem acertar de 11 a 15 dezenas. A aposta simples custa R$ 3,50, com uma probabilidade de acerto do prêmio principal de uma em 3.268.760.

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