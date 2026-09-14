Caixa adia sorteio de R$ 300 milhões da Lotofácil da Independência; veja quando será

A Caixa Econômica Federal adiou o sorteio do concurso 3780 da Lotofácil da Independência, que tem prêmio estimado em R$ 300 milhões. Inicialmente previsto para as 11h desta terça-feira (15), o evento foi transferido para as 21h do mesmo dia, um atraso de oito horas em relação ao cronograma original. Com a mudança, os apostadores ganharam mais tempo para tentar a sorte, já que o registro dos jogos poderá ser feito até as 18h desta terça-feira.

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No comunicado sobre o adiamento, a Caixa não informou o motivo da alteração de horário. Além das apostas tradicionais, a venda de cotas do Bolão Caixa também foi estendida e continuará disponível até as 20h de terça, porém de forma exclusiva pelos canais digitais do banco, que incluem o aplicativo e o portal Loterias Caixa. O evento será transmitido ao vivo pelas redes oficiais da instituição, com resultado simultaneamente divulgado pelo TNOnline.

Para participar do concurso comemorativo, o interessado deve escolher de 15 a 20 dezenas entre os 25 números disponíveis no volante. A aposta simples, que dá direito a 15 números, custa R$ 3,50. O principal atrativo da Lotofácil da Independência é que o prêmio não acumula. Sendo assim, caso nenhum jogo crave os 15 números sorteados, a bolada de R$ 300 milhões será dividida entre os acertadores da faixa seguinte, de 14 acertos, e assim sucessivamente, seguindo as regras da modalidade.