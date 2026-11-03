Caixa abre apostas para a Mega da Virada 2026 com prêmio recorde de R$ 1 bilhão

A Caixa Econômica Federal deu início nesta terça-feira (3) às apostas para a Mega da Virada 2026, concurso especial de número 3100 que traz prêmio estimado em R$ 1 bilhão. A edição deste ano chega com uma novidade histórica no calendário: o sorteio não será realizado na noite da véspera de Ano-Novo, como ocorria tradicionalmente desde 2009, mas sim às 11h da manhã de 1º de janeiro de 2027.

A alteração do horário ocorreu após atrasos provocados pelo alto volume de jogos na virada anterior, quando o sorteio precisou ser adiado para o primeiro dia do ano. Para a edição atual, os apostadores poderão registrar seus palpites até as 22h do dia 31 de dezembro de 2026, com o jogo simples de seis dezenas custando R$ 6.

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Os sorteios regulares da Mega-Sena prosseguem normalmente até o dia 16 de dezembro, período em que os apostadores poderão escolher entre concorrer às rodadas convencionais ou ao prêmio de fim de ano. Já a partir de 17 de dezembro, todo o sistema de apostas da modalidade ficará concentrado de forma exclusiva no concurso especial da virada.

Como o prêmio da Mega da Virada não acumula, se nenhum apostador acertar as seis dezenas, o montante de 90% da premiação principal será destinado a quem fizer a quina, cabendo outros 5% aos acertadores de cinco números e os 5% restantes aos ganhadores da quadra. A estimativa inicial de R$ 1 bilhão ainda pode subir até o encerramento das vendas, a exemplo do concurso passado, que partiu de uma previsão de R$ 850 milhões e chegou a pagar R$ 1,09 bilhão dividido entre seis apostas.