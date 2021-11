Da Redação

Caiu no Enem corrige questões do segundo dia de provas

Encerrada às 18h30 de hoje (28), a edição 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio avaliou os conhecimentos dos aspirantes a uma vaga no ensino superior brasileiro.

Neste domingo, matemática e ciências naturais - física, química e biologia - estiveram entre os assuntos mais comentados do país. O gabarito final das provas só será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 1º de dezembro, mas professores e especialistas resolvem, ao vivo, as questões da prova no Caiu no Enem, o mais tradicional programa de apoio a alunos que desejam ingressar em universidades públicas.

O apresentador Giuliano Cartaxo entrevista professores, especialistas e alunos, além de revelar curiosidades, informações e dicas para quem acompanha o Enem de perto.

Assista ao vivo:

Acompanhe o programa Caiu no Enem sobre a prova de Linguagens, Ciências Humanas e Redação.

O Caiu no Enem vai até 21h e pode ser assistido nas redes sociais, no canal da TV Brasil no YouTube, nas TVs por assinatura e na TV aberta digital. A Rádio Nacional também participa da transmissão do Caiu no Enem.