



Um homem foi preso e 28 cães foram resgatados neste sábado (21) após a descoberta de um canil clandestino em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A operação ocorreu no bairro Salto do Norte e foi deflagrada pela Polícia Civil em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que havia recebido uma denúncia sobre as irregularidades no local. Assista ao vídeo no início da matéria.

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Ao chegarem ao endereço, policiais, servidores municipais e médicos veterinários se depararam com um cenário de graves maus-tratos. Os 28 cachorros eram mantidos em condições precárias de alojamento, higiene e salubridade. A fiscalização constatou que os animais ficavam confinados em espaços minúsculos e superlotados, convivendo com o acúmulo de fezes. Nenhuma das baias possuía alimento e algumas também estavam sem fornecimento de água.

A gravidade da situação chamou a atenção das equipes de resgate. Em um dos espaços, 11 filhotes estavam tão aglomerados que acabavam pisoteando uns aos outros. Parte dos cães estava exposta a um sol de 30ºC sem qualquer tipo de proteção, e vários animais apresentavam lesões nas patas e nos ouvidos, além de sinais de mutilação nas orelhas.

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Diante do flagrante das condições degradantes, o homem apontado como responsável pelo canil foi preso imediatamente. Ele foi autuado pelo crime de maus-tratos a animais, infração prevista na Lei de Crimes Ambientais, e os cães foram retirados do local para receberem os cuidados veterinários necessários.