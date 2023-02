Cães abandonados comem filhotes para não morrerem de fome

Da Redação

Os animais foram resgatados nessa terça-feira (7), em Planaltina de Goiás

Moradores de um bairro de Planaltina de Goiás (GO), Região Metropolitana de Brasília, entraram em contato com a Polícia Civil (PC) e com a organização não-governamental (ONG) S.O.S Anjos de 4 Patas para denunciar uma situação de maus-tratos contra os animais em uma residência, já que o local, que abriga dezenas de cães e gatos, estava em uma situação precária. O caso foi registrado nessa terça-feira (7).

Os vizinhos alegaram que havia um odor muito forte, além de diversos latidos e miados sendo emitidos do imóvel. Assim que as autoridades chegaram no endereço, perceberam que os bichinhos estavam abandonados e passavam fome.

Inclusive, em meio à urina e fezes, os animais maiores matavam e comiam os menores por conta da fome.

A polícia conversou com os familiares da pessoa responsável pelos cães e gatos, e eles explicaram que a tutora é uma idosa extremamente debilitada. A mulher não tem condições físicas e mentais e, por conta disso, abandonou os animais, o que configura crime.

Aproximadamente 20 cães e 8 gatos foram recolhidos com vida, contando adultos e filhotes. Todos os cômodos estavam tomados pelo caos. A equipe de salvamento também encontrou corpos de animais espalhados pela casa. Segundo vizinhos, animais maiores teriam comido alguns filhotes.



“Uma gata está internada com a patinha bastante machucada. Até então, nunca tinha visto uma situação daquela. Estou surpresa. Era muita sujeira, não tinha vestígio de comida. Era um ambiente totalmente insalubre”, desabafou Denise Aparecida de Batisti, representante da S.O.S Anjos de 4 Patas. “Faço um apelo para a sociedade. É preciso conscientização e cuidado com os animais. Eles sofrem muito”, completou.



O caso segue em investigação na PCGO. Denise levou duas cadelas para casa. Os demais animais estão sendo cuidados e alimentados temporariamente por um vizinho. A intenção é doar todos os animais para novos tutores. Segundo Denise, a filha da tutora dos bichos compareceu no local e se prontificou ajudar a resolver a situação e encontrar novos lares para os bichos.

Com informações do Metrópoles.

