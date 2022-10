Cadela protege dono preso e dá trabalho para a PM; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cadela defendeu o dono enquanto ele estava sendo preso em BH.

O vídeo de uma cadela tem chamado atenção de internautas nos últimos dias. A gravação mostra o animal impedindo que uma policial se aproximasse da viatura onde seu tutor estava detido. Assista o vídeo abaixo.

continua após publicidade .

O caso aconteceu na última quinta-feira (06), no bairro Funcionários, região centro-sul de Belo Horizonte.

As imagens mostram a cadela latindo com a policial ao lado da viatura. A militar narra o vídeo. “Além de cúmplice do furto, agora ela está vigiando a viatura. Não posso chegar perto da minha própria viatura”, brinca a policial filmando a cachorra.

continua após publicidade .

A cadelinha só fica mais calma quando é colocada dentro do veículo, ao lado do tutor. Segundo a PM, o homem foi preso após arrombar e furtar a televisão de um restaurante durante a madrugada.

Confira a nota da Polícia Militar:

“A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por intermédio do Primeiro Batalhão, informa que a ocorrência referenciada trata-se de um furto ocorrido na área do 1º BPM, no bairro Funcionários, na madrugada do dia 06 de outubro do corrente ano. A guarnição policial responsável pelos fatos, recebeu denúncia acerca de um arrombamento em andamento em um restaurante da região. Assim, quando da chegada da viatura no local, os militares depararam com um dos autores do furto carregando a TV subtraída do interior do estabelecimento comercial, motivo pelo qual fora conduzido preso.”

Vídeo:

null - Vídeo por: tnonline

continua após publicidade .









Siga o TNOnline no Google News