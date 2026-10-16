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ITÁLIA

Cadela insiste em farejar sacola sob árvore e salva recém-nascido abandonado na Itália

Bebê foi encontrado com hipotermia leve; animal se recusou a sair de perto do pacote até que a tutora o abrisse

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Cadela insiste em farejar sacola sob árvore e salva recém-nascido abandonado na Itália
Autor Animal se recusou a sair de perto do pacote até que tutora o abrisse - Foto: REPRODUÇÃO/Il Giorno

Uma cadela de 14 anos foi a principal responsável por salvar a vida de um menino recém-nascido abandonado dentro de uma sacola plástica em Cinisello Balsamo, na região de Milão, na Itália. O resgate ocorreu durante um passeio de rotina, quando o animal, chamado Marta, contrariou as ordens de sua tutora e insistiu em vasculhar um pacote deixado sob uma árvore.

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A moradora Sandra caminhava com suas duas cadelas de estimação quando a mais velha começou a puxar a guia em direção a uma sacola azul com desenhos brancos, que estava parcialmente escondida na vegetação. A princípio, a italiana acreditou que o animal quisesse apenas cheirar o lixo e tentou afastá-lo, mas a insistência da cadela a fez verificar de perto. Ao perceber que o pacote se mexia, Sandra o abriu e encontrou o bebê ofegante, chorando e envolto em um lençol ensanguentado.

Como estava sem telefone celular no momento da descoberta, a tutora pediu ajuda a uma mulher que acabara de estacionar nas proximidades para acionar o serviço de emergência. Enquanto aguardavam a chegada da ambulância, as duas seguiram as orientações dos socorristas por telefone e improvisaram o aquecimento da criança, utilizando um moletom e uma toalha.

O menino, pesando cerca de quatro quilos, foi encaminhado ao Hospital Niguarda, na capital lombarda. A equipe médica constatou um quadro de hipotermia leve e forneceu suporte respiratório e aquecimento. Após a intervenção inicial, a criança apresentou melhora clínica, encontra-se estabilizada e não corre risco de morte.

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A polícia italiana já abriu uma investigação para rastrear a origem da sacola, identificar os responsáveis por deixar a criança no local e esclarecer todas as circunstâncias do abandono. Marta, a cadela que possibilitou o resgate, havia sido adotada por Sandra após viver nas ruas. Após o episódio, a dona garantiu que nunca mais voltará a repreender o animal pelo hábito de farejar objetos durante os passeios.


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abandonos animal de estimação cadela heroína Cinisello Balsamo História Inspiradora Itália resgate
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