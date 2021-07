Cadela ganha roupa nova após furto; veja

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A cadela Nina, que ficou conhecida depois de ter sua roupa furtada, ganhou um novo agasalho. O vídeo que mostra um homem retirando a roupa da cachorra por cima do portão da casa onde ela estava, viralizou e chamou a atenção dos internautas. O caso aconteceu em Sorocaba, interior de São Paulo.

O vídeo chamou a atenção de uma mulher, não identificada, que foi flagrada pelas câmeras, dessa vez, levando um agasalho novo para a cachorrinha. O flagrante foi compartilhado no twitter e alcançou milhares de pessoas.

Nas imagens, é possível ver três pessoas se aproximando do portão , quando uma mulher faz carinho no animal e a veste com uma roupinha vermelha.

Assista:

Nina teve a roupinha roubada por um homem na última sexta-feira (2). Em entrevista ao G1, a dona do animal Sueli Vieira Rodrigues Pinto, disse que levou um susto ao descobrir que a cadela tinha sido roubada. “Falei ‘mas o que é isso?’, não entendi. Fique horas olhando e tentando entender o que tinha acontecido”, contou ao ver as imagens do furto.