Cadela foge e vai parar em encosta no alto do Morro Dois Irmãos, no RJ

Com um helicóptero, os bombeiros conseguiram capturar a cachorrinha na parte alta da pedra

Uma cadela foi parar na beirada de um penhasco após se perder na mata do Morro Dois Irmãos, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A cachorra, chamada de Lady Gaga, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e diversos moradores do Vidigal, neste domingo (18).

Luíza Alves da Silva, dona do animal e de mais uma cadela, conta que há uma semana soltou as duas, como costuma fazer todos os dias. "Só que elas entraram para o lado da trilha e ficaram para lá, não voltaram mais. Aí, quando foi 21h a irmã dela voltou, ela não. Ela se perdeu na mata", contou Luíza.

Com um helicóptero, os bombeiros conseguiram capturar a cachorrinha na parte alta da pedra. Mas, por estar muito assustada, Lady Gaga acabou mordendo o militar e fugiu novamente. No domingo (18), a dona e moradores concluíram o resgate. "Nove dias perdida e ela está ativa, descendo correndo. Está aí, a segunda parte do resgate de Lady Gaga", disse a dona.





Fonte: Informações do g1.

