Cadela é resgatada após ser deixada trancada dentro de carro

Uma cadela foi resgatada após ser deixada sozinha trancada dentro de um carro em um shopping de Goiânia na sexta-feira (8). Um taxista, que preferiu não se identificar, disse que presenciou quando trabalhadores do local quebraram o vidro do veículo para retirar o animal. Segundo ele, a cachorrinha ficou cerca de três horas dentro do carro.

Em nota, o Flamboyant Shopping confirmou que a equipe de brigadistas atuou no resgate de um pet localizado em um carro dentro do estacionamento, mas não deu mais informações.

Ainda de acordo com o trabalhador, quando a dona da cadela chegou no carro, ela justificou que havia chegado há pouco tempo no local. Ele contou ainda que, após isso, a equipe informou a cliente que o shopping aceita a presença de animais.

