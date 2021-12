Da Redação

Cadeirante realiza sonho de andar até o altar em casamento

O casamento de Laila e Luiz Matheus ganhou o país na última terça-feira (30/11), quando a noiva compartilhou nas redes um vídeo do matrimônio dos dois — que tinha ocorrido no último sábado (27/11). Isso porque a atleta paralímpica de Tóquio conseguiu andar até o altar, mesmo tendo uma deficiência degenerativa que lhe faz usar cadeiras de rodas. O momento é emocionante.

No vídeo, Laila chega ao jardim ainda de cadeira de rodas quando, de repente, se levanta e diversas pessoas “a vestem” com o tradicional vestido de noiva e uma cauda de quase 3 metros. A tradição de caminhar até o altar ao lado dos parentes era um sonho de Laila.

“A minha tão sonhada entrada! Maísa Pires, obrigada por tudo, sem você nada disso teria acontecido! A Maisa foi minha estilista, fez o meu vestido e teve toda a ideia da minha entrada de modo que eu ficasse mais confortável! Sem palavras o quanto eu tô realizada! Deus é grandioso demais! Já era minha coluna, não pretendo fazer isso mais não, porém valeu a pena a dor!”, escreveu a atleta na legenda.

A entrada surpreendeu os convidados e só foi possível graças a estilista Maísa Pires, que desenhou e preparou toda a vestimenta por cerca de dois anos para realizar o sonho de Laila.

“Quando fiz a primeira prova eu vi que ela não tinha condições de entrar andando do modo tradicional, porque a anágua tem muito tule, é muito pesada. Aí eu comecei a planejar e fiz um vestido curto para ela ficar e montei uma saia de retirada, além de trabalhar com tecidos leves. Fiz para ela uma cauda imensa de 2,70 m com muito movimento, com tule, rendas, e usei uma pedraria mais leves”, contou a estilista ao portal g1.

Laila lembra do momento com alegria e leveza: “Eu fiquei muito tranquila. Como a Maísa foi no evento, ela conseguiu me passar uma tranquilidade e eu entreguei demais esse momento nas mãos de Deus. Passei o dia todo tranquila e entrei radiante de tão feliz”.

No momento, Laila e Luiz curtem a Lua de Mel em Gramado, no Rio Grande do Sul. Veja:

