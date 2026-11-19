Lideranças indígenas da Terra Indígena Arariboia, no Maranhão, manifestaram forte preocupação com o grande contingente de policiais e equipes de frentes de proteção na área da reserva após um grupo de cerca de 20 indígenas Awá, que vive isolado, fazer contato com indígenas guajajara, da aldeia Tawari.

A Funai informou que acompanha a situação e instalou um comitê de crise. Em pronunciamentos divulgado na quarta-feira, 18, representantes das comunidades questionaram a necessidade da operação nos moldes atuais, cobraram diálogo das autoridades e alertaram para os riscos que a movimentação intensa de pessoas não indígenas representa para os povos isolados que habitam o território.

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A Funai afirmou ainda que todas as medidas adotadas seguem os protocolos técnicos e legais da política brasileira de proteção aos povos indígenas isolados.

Por meio de nota, a Comissão dos Caciques e Lideranças ressaltou que as decisões sobre o território precisam considerar e respeitar a voz de quem vive e protege a floresta.

Para o grupo, a presença excessiva de agentes externos pode afugentar os indígenas isolados e colocar em risco a integridade física e cultural desses grupos.

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"Estamos falando de povos indígenas isolados, que precisam de proteção, cuidado e respeito ao seu modo de vida. A presença de tantas pessoas na área pode provocar afastamento e comprometer a segurança e a tranquilidade dos nossos parentes", destacou a Comissão, questionando diretamente o motivo de haver tantos policiais e integrantes da frente de proteção dentro da reserva neste momento.

Respeito ao tempo e à vontade dos isolados

A Associação dos Guardiões da Terra Arariboia diz que qualquer eventual contato ou aproximação deve partir exclusivamente da iniciativa dos próprios indígenas isolados, sem qualquer tipo de pressão ou interferência externa.

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"A aproximação dos povos indígenas isolados deve acontecer por escolha deles, respeitando seu tempo, sua vontade e seu modo de viver. Não é necessário que tantas pessoas estejam na área. O mais importante é respeitar a decisão deles, garantir sua proteção e evitar qualquer aproximação forçada", afirmou.

O coordenador e liderança local, Frederico Máximo Guajajara, criticou o ingresso de pessoas de fora sem o devido alinhamento com as representações das aldeias. Segundo ele, o momento exige cautela e preservação territorial, e não intervenções ostensivas.

"A presença de pessoas de fora precisa ser respeitada conforme a decisão das próprias comunidades e lideranças. Não é momento de interferência, mas de cuidado, responsabilidade e respeito", pontuou Frederico.

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Funai diz que acompanha o caso

Em nota oficial divulgada em conjunto com o Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e a Secretaria de Saúde Indígena (SESAI), a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) diz que está acompanhando a dinâmica de avistamentos e aproximação dos indígenas.

Segundo o órgão, as equipes especializadas da Frente de Proteção Etnoambiental Awá e profissionais de saúde da SESAI já estão atuando em campo, e uma Sala de Situação foi instaurada para sistematizar informações, coordenar respostas de emergência e subsidiar a tomada de decisões diante do cenário preliminar e dinâmico.

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A Funai enfatizou que a política indigenista brasileira é rigorosamente orientada pelo princípio do não contato e que a mobilização institucional não tem o objetivo de promover relações ou forçar vínculos, mas sim de garantir a segurança, a proteção territorial e a autodeterminação dos Awá.

Por fim, o órgão destacou que a prioridade é resguardar a vida e a integridade sanitária dos indígenas isolados, que possuem alta vulnerabilidade epidemiológica a doenças comuns devido à falta de exposição histórica a agentes infecciosos.