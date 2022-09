Cachorros da rainha Elizabeth II participam de cerimônia fúnebre

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os fãs da família real caíram em lágrimas ao avistarem os cães no pátio do Castelo de Windsor, local para onde a monarca é levada

Alguns dos animais da rainha Elizabeth II foram vistos durante a procissão fúnebre da monarca, nesta segunda-feira (19). Os corgis Sandy e Muick, que são companheiros de décadas da monarca, foram levados para acompanhar a cerimônia.

continua após publicidade .

Presos na coleira pelos funcionários do palácio, os cães esperaram pacientemente no pátio do castelo a chegada do caixão com o corpo da rainha. Os fãs da realeza britânica caíram em lágrimas ao avistarem a cena.

Além dos cãezinhos, Emma, um pônei preto que também pertencia à monarca, viu a procissão passar no terreno do Castelo de Windsor.

continua após publicidade .

A rainha, que morreu este mês aos 96 anos após 70 anos no trono, sempre teve um amor por corgis e cavalos (ela sempre gostou de cavalgar). Os cães devem ficar sob os cuidados do príncipe Andrew, segundo filho da rainha Elizabeth II.

Siga o TNOnline no Google News