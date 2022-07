Cachorro 'se rende' junto com presos e vídeo viraliza; assista

Da Redação

Conforme informações da Polícia Civil, o animal fazia a segurança da chácara onde ocorreu a apreensão da carga de maconha

A detenção de três suspeitos presos durante uma operação da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dose) teria sido mais uma ação corriqueira da polícia se um cachorro não tivesse "se rendido" junto com os três homens.

O trio foi detido na tarde desta quinta-feira (28) com um carregamento de 1,1 tonelada de maconha em uma chácara do bairro Vila Real, em Hortolândia, no Estado de São Paulo. O vídeo, feito pelos policiais que estavam no local, mostra o cão e os homens deitados enquanto a equipe revista o imóvel. Assista no final da matéria.

De acordo com a Dise, o carregamento da droga saiu de Campo Grande, no Mato Grosso, com destino para Hortolândia. A chácara em que ocorreu a apreensão já estava sendo monitorada pelos investigadores e, no momento que o caminhão chegou ao local, os suspeitos foram presos.

A droga estava separada em 1.176 tijolos. A ação fez parte da quarta fase da Operação Fronteira, em que os investigadores buscam interceptar drogas que são enviadas de outros países, passam pela região Centro Oeste e são vendidas na região de Campinas (SP).



"Nós não estamos investigando um determinado grupo, porque existem vários. (...) Com certeza, isso daqui [quantidade de droga] não daria para muito não, espalharia rapidinho", afirmou o delegado Marco Antônio Pozetti.

Mas e o cachorro?



O animal, da raça rottweiler, permaneceu na casa com a dona da chácara, que não tem envolvimento com o tráfico de drogas, conforme informou a polícia. Além dele, outros dois cachorros também ficaram com a mulher.

A Polícia Civil vai retornar à chácara na sexta-feira (29) para verificar as condições dos cães e avaliar a necessidade de acionar uma ONG de proteção animal.

Assista o vídeo feito pelos policiais:

Fonte: Informações do g1.

