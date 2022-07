Cachorro 'se rende' em operação de apreensão de drogas da polícia

Raisa Toledo, Especial para o Estadão (via Agência Estado)

Uma operação da polícia teve uma cena inusitada em Hortolândia, no interior de São Paulo. Suspeitos de tráfico de drogas foram detidos pela polícia, e um cachorro da raça rottweiler "se rendeu" com eles, deitando-se no chão. A imagem foi registrada pelos policiais.

O caso ocorreu na noite desta quinta-feira, 28, quando a Delegacia de Investigações de Entorpecentes (Dise) de Americana (SP) deflagrou a quarta fase da Operação Fronteira, de combate ao tráfico internacional de drogas.

A abordagem ocorreu em uma chácara no bairro Vila Real, em Hortolândia, e foram localizados 1.141 kg de maconha divididos em 1.176 tijolos, no momento em que uma carreta iniciava o descarregamento da droga. Três suspeitos foram presos, entre eles o dono do imóvel e o motorista da carreta.

Segundo a Polícia Civil, o animal era cão de guarda da propriedade. Ele foi deixado sob os cuidados da mulher de um dos presos.