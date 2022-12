Cachorro rasga sete notas de R$ 100 de aposentada e vídeo viraliza

Da Redação

O caso ocorreu no último sábado (26), em Taipu, no Rio Grande do Norte

Um vídeo de uma aposentada, de 84 anos, relatando uma ação inusitada feita por seu cachorro de estimação, o Oscar, está viralizando nas redes sociais. O animal rasgou sete notas de R$ 100, ou seja, picoteou uma quantia de R$ 700. O caso foi registrado no último sábado (26), em Taipu, no Rio Grande do Norte.

"Fiquei aperreada quando vi", contou Isabel Angélica, tutora do Oscar.



A família informou que, apesar do susto, as notas já foram recuperadas. Segundo a idosa, o dinheiro estava em cima de um armário, enrolado em uma touca de cabelo.

Isabel saiu e, ao retornar para casa, se deparou com o cãozinho brincando com a touca, que comportava as notas de R$ 100. "Quando percebi, o cachorro já estava debaixo da mesa, com os pedaços (de dinheiro). Quase que a gente não conseguia reunir as notas. Guardei os pedaços, um neto meu filmou a cena e o negócio tomou essa proporção", afirmou a aposentada.

As trocas das cédulas foram possíveis porque as notas estavam com, pelo menos, metade de sua integridade preservadas. Uma das sete cédulas ficou mais danificada e precisou ser enviada para o Banco Central para uma análise de suas condições.



Com informações do G1.

