Cachorro Pinscher 'entrega' dono traficante à polícia; veja

Continua após publicidade

A Polícia Federal (PF) do Mato Grosso recebeu uma ajuda nada convencional na última quinta-feira (20), durante uma operação contra uma organização criminosa. Um cachorrinho da raça pinscher, que pertencia a um traficante alvo da Operação “Hot Money”, mostrou aos policiais o local onde o homem escondia droga. A cidade onde a ocorrência foi registrada não foi divulgada.

Durante uma busca na residência do suspeito, o cachorro, que morava na casa com o traficante, começou a cavar no quintal. Os policiais decidiram acompanhar o cachorro e descobriram que no local estavam enterrados tabletes de drogas escondidos. Assista:

Três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Uma grande quantidade de dinheiro também foi apreendida em diversos locais de cumprimento de busca e apreensão.



Depois da prisão do traficante, o cachorrinho ficou sob os cuidados dos policiais que trabalharam na operação.