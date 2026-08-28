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Cachorro perdido invade reportagem ao vivo da Globo e é reconhecido e resgatado por tutora

Escrito por Eduarda Menina (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um cachorro desaparecido havia mais de um mês reencontrou a tutora após aparecer durante uma reportagem ao vivo da TV Bahia, afiliada da Globo, em Salvador. O animal, chamado Negão, surgiu aos pés do repórter Lisboa Júnior e acabou reconhecido depois que o vídeo foi publicado nas redes sociais.

Negão havia fugido de casa, no bairro de São Caetano, em 5 de julho, dia do último jogo do Brasil na Copa do Mundo. Desde então, a tutora fazia publicações procurando pelo animal. "Estou com o coração apertado esperando você voltar para casa. Ainda tenho esperança de te encontrar e te abraçar novamente", escreveu em uma delas.

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O encontro com o repórter ocorreu na noite de quarta-feira, 26, em frente ao Hospital Geral do Estado (HGE), no bairro de Brotas. Lisboa se preparava para entrar ao vivo no BATV quando o cachorro se aproximou e começou a brincar perto de seus pés.

Quando a transmissão começou, Negão voltou e permaneceu próximo ao jornalista, brincando com um pedaço de tecido. Lisboa contou nas redes sociais que evitou interagir com o cachorro naquele momento porque noticiava uma morte.

Após o vídeo circular nas redes sociais, a tutora reconheceu Negão e entrou em contato com o repórter. Com a localização informada por Lisboa, ela foi até lá e conseguiu resgatar o cachorro.

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Negão foi encontrado a cerca de 12 km do bairro onde morava. Não há informações sobre como ele percorreu a distância durante o período em que esteve desaparecido.

"Quem ama cachorro sabe que eles não são apenas animais de estimação, são parte da família. Poder ajudar uma tutora a reencontrar o seu companheiro e devolver um pouco de tranquilidade para os dois é uma alegria que não tem preço", disse Lisboa Júnior ao G1.

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REPÓRTER/CACHORRO/INVASÃO/RESGATE/TUTORA
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