Cachorro é morto por policial após atacar morador e avançar contra PM em SC
Segundo a PMSC, em 21/11 o mesmo cachorro teria atacado dois adultos e um bebê de 1 ano e 1 mês
Um cachorro morreu após ser baleado por um policial militar na tarde desta quarta-feira (25) no bairro Palmas, em Governador Celso Ramos (SC). A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) foi acionada para atender uma ocorrência de ataque de cachorro. No local, os policiais constataram que a vítima tinha ferimento na perna, com sangramento.
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Durante o atendimento, o cachorro avançou rosnando contra um dos policiais. Diante da situação, o policial atirou contra o animal, que morreu no local. Populares xingaram e discutiram com os policiais e com a vítima.
O cachorro foi levado sem vida à Diretoria de Bem-Estar Animal (Dibea) para os procedimentos cabíveis. A PMSC informou que imagens e vídeos registrados durante o atendimento foram anexados ao boletim de ocorrência para auxiliar a análise dos fatos.
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Segundo a PM, no dia 21/11 o mesmo cachorro teria atacado dois adultos e um bebê de 1 ano e 1 mês. Conforme informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a criança foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Biguaçu e depois transferida ao Hospital Infantil.
Moradores relataram à PMSC que o animal já havia feito outros ataques. Uma testemunha informou que pediu o recolhimento ao Canil Municipal, mas o pedido não teria sido atendido por falta de vagas.