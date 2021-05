Cachorro desenterra corpo de bebê morto no quintal

Continua após publicidade

Na última segunda-feira (17), um bebê de quatro meses foi encontrado morto após um cachorro desenterrar o corpo, que estava no quintal de uma residência.

Segundo as informações da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), o bebê estava sem alguns membros do corpo pois haviam sido cortados. O corpo já estava em estado avançado de putrefação. De acordo com as autoridades, a suspeita de ter cometido o crime é própria mãe da criança, já que ela fugiu do local.

Segundo uma das inquilinas da casa, que não quis se identificar, ela tinha alugado o imóvel com uma amiga, mas depois deixou o local. Essa amiga, então, passou a dividir o imóvel, com uma terceira pessoa, que seria a mãe da criança.



Ela relatou que retornou à residência para pegar alguns pertences que deixou para trás. Quando chegou na casa se deparou com o corpo do bebê no chão e o imóvel estava trancado. Ainda conforme ela, o corpo havia sido desenterrado pelo cachorro que ficava moradia.

A Polícia Civil (PC) está investigando o caso e busca encontrar os pais da criança. O caso aconteceu em Sorriso, no Norte do Mato Grosso.

Foto por Divulgação

Com informações; Mato Grosso Mais