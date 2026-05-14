Cachorro desaparecido vai até delegacia e polícia procura pelo dono

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Um cachorro encontrado na porta da 31ª Delegacia de Polícia, em Planaltina, no Distrito Federal, virou protagonista de uma publicação bem-humorada nas redes sociais da unidade. A postagem, feita nesta quarta-feira (13), viralizou entre internautas e ainda aguarda resultado, pois o tutor do animal segue desaparecido.

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Em tom descontraído, a delegacia escreveu que o cachorrinho "compareceu à 31ª DP para registrar ocorrência do próprio desaparecimento". O delegado Gilberto Barcelos confirmou que, até o momento, ninguém apareceu para reconhecer o animal, que permanece na unidade.



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Quem reconhecer o cão ou tiver informações sobre o tutor pode entrar em contato pelo número (61) 8182-4063 ou comparecer pessoalmente à 31ª DP.