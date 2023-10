Cachorro defende dono durante passeio e impede assalto; veja vídeo

Imagens de uma câmera de segurança revelam o momento em que um cachorro foi um verdadeiro herói, defendeu o próprio dono e impediu que ele fosse assaltado. O caso inusitado foi registrado em Santo André, na Grande São Paulo, na última quinta-feira (19). Veja no final da matéria.

continua após publicidade

As cenas estão viralizando nas redes sociais e mostram o momento em que o homem passeia com o animal por uma calçada. O cachorro está preso a uma coleira. Nesse momento, passam cerca de quatro suspeitos em duas motos. Uma das motocicletas dá a volta e para perto da vítima.

- LEIA MAIS: Cachorrinha faz escândalo após ser 'expulsa' da piscina; veja o vídeo

continua após publicidade

Ainda conforme as gravações, um dos suspeitos desce e parte para cima do homem. Então, o "cachorrinho" salta e tenta morder o bandido. O criminoso sai correndo e volta para a moto. Junto com o comparsa, foge sem levar nada. Não há informações sobre a prisão deles ou se houve registro de ocorrência pelo dono do cachorro.



Assista: tnonline

Siga o TNOnline no Google News