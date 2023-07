Cachorro de rua encontra bebê abandonada em saco de lixo

Um cachorro de rua encontrou uma bebê dentro de um saco de lixo na última quarta-feira (19/7). O caso aconteceu em Trípoli, cidade situada ao norte do Líbano, e gerou comoção nas redes sociais depois de lançar luz ao abandono infantil no país.

De acordo com a imprensa local, moradores perceberam que o cachorrinho andava pelas ruas com o saco na boca. A bebê estava chorando e o barulho acabou chamando atenção das pessoas.

A criança, que aparenta ter quatro meses, estava com marcas de contusão no rosto e no corpo. Ela foi encaminhada ao Hospital Islâmico e, em seguida, transferida ao Hospital do Governo de Trípoli, conforme informou o portal The Nacional News.

A notícia foi amplamente divulgada nas redes sociais. Diversos internautas, inclusive, demonstraram interesse em adotar a criança. Alguns usuários chegaram a fazer comparações entre a atitude do animal e a ação humana neste incidente.





