TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
XANXERÊ (SC)

Cachorro caramelo é resgatado após ficar preso em passarela na BR-282

Para o resgate, foi necessário isolar a rodovia e o elevado

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.05.2026, 21:03:57 Editado em 17.05.2026, 21:03:52
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Cachorro caramelo é resgatado após ficar preso em passarela na BR-282
Autor Os militares não localizaram os responsáveis pelo animal, que não tinha coleira, chip ou qualquer outro meio de identificação - Foto: 13º BBM

Um cachorro caramelo preso no vão de uma passarela sobre a BR-282, em Xanxerê (SC), foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no sábado (16). O animal estava em local de difícil acesso entre a travessia de pedestres e a pista da rodovia, sem conseguir retornar sozinho ao espaço de pedestres e com risco de queda.

📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Para o resgate, foi necessário isolar a rodovia e o elevado. "Foram utilizados equipamentos de salvamento em altura e escadas, possibilitando a ancoragem e retirada segura do animal", informou o 14º Batalhão de Bombeiros Militar. O cão foi retirado sem ferimentos e sem indícios de maus-tratos.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

Os militares não localizaram os responsáveis pelo animal, que não tinha coleira, chip ou qualquer outro meio de identificação. O cachorro foi deixado em segurança em via pública. Em seguida, o trânsito na BR-282 e na passarela foi liberado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
animais Bombeiros cachorros NOTÍCIAS resgate
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV