Cachorro caramelo é resgatado após ficar preso em passarela na BR-282

Um cachorro caramelo preso no vão de uma passarela sobre a BR-282, em Xanxerê (SC), foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no sábado (16). O animal estava em local de difícil acesso entre a travessia de pedestres e a pista da rodovia, sem conseguir retornar sozinho ao espaço de pedestres e com risco de queda.

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Para o resgate, foi necessário isolar a rodovia e o elevado. "Foram utilizados equipamentos de salvamento em altura e escadas, possibilitando a ancoragem e retirada segura do animal", informou o 14º Batalhão de Bombeiros Militar. O cão foi retirado sem ferimentos e sem indícios de maus-tratos.



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Os militares não localizaram os responsáveis pelo animal, que não tinha coleira, chip ou qualquer outro meio de identificação. O cachorro foi deixado em segurança em via pública. Em seguida, o trânsito na BR-282 e na passarela foi liberado.