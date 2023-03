Cachorro caramelo causa 'problemão' a motoristas ao cruzar rua de MG

Da Redação

As imagens do acidente estão circulando nas redes sociais

Um motociclista parou em cima de um carro após um acidente de trânsito. O que chama a atenção, é que tudo ocorreu após o motorista do veículo parar antes da faixa de pedestres, com o intuito de deixar um cachorro caramelo cruzar a via. Um câmera de segurança registrou a batida, e as imagens estão circulando nas redes sociais. (Assista abaixo)

Através do flagrante, é possível ver que o cãozinho, que não tem uma das patas traseiras, tenta atravessar um cruzamento da Avenida Rio Branco, em Varginha, Minas Gerais. Porém, devido ao fluxo de automóveis no local, ele se assusta e chega a mudar de ideia sobre chegar ao outro lado da rua. Isso ocorre até um carro vermelho, um Volkswagen Fox, parar para que o animalzinho pudesse caminhar com segurança pelo trânsito.

Assim que o "caramelo" cruza a via pública, uma motocicleta acaba atingindo a traseira do Fox. Por conta da batida, o piloto da moto deu um "mortal" e caiu de costas no para-brisa do carro.

O cãozinho se assusta com a cena e foge correndo.

A vítima do acidente, por sua vez, consegue descer de cima do carro, que ficou destruído, e caminha normalmente enquanto alguns pedestres se aproximam. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e encaminhou o homem para o Hospital Bom Pastor.

Veja:

Repercussão na web

O vídeo, que está "bombando" nas redes sociais, gerou diversos comentários, principalmente no Twitter. Um internauta alegou que o cachorro deve estar com a "consciência pesada": "O dog deve tá com remorso e correndo até agora", afirma.

"Carro parando em cima da faixa, motoqueiro batendo no carro atoa, cachorro de 3 pernas atravessando… que caos", falou outra. "Meu Deus eu não queria rir eu juro", disse o terceiro.

Uma usuária da plataforma comemora que nada de ruim aconteceu com o animal. "Ao menos o doguinho saiu ileso❤", conclui.

