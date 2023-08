"Cachorro aranha" escala portão e vídeo viraliza em rede social

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um cachorro está ficando famoso nas redes sociais e está sendo comparado ao super-herói da Marvel Comics, Homem Aranha. No vídeo, o "cachorro aranha" escala o portão do tutor até chegar do lado de fora da casa. A habilidade, quase que de alpinista, surpreende e intriga os internautas.

continua após publicidade

Veja o vídeo abaixo





continua após publicidade

Um cachorro está ficando famoso nas redes sociais ao escalar um portão. O animal, inclusive, é comparado ao super-herói da Marvel Comics, Homem Aranha. No vídeo, o "cachorro aranha" escala o portão do tutor até chegar do lado de fora da casa. A habilidade quase que de alpinista surpreende e intriga os internautas. tnonline

Leia a matéria no site Banda B, parceiro do TNONline



Siga o TNOnline no Google News