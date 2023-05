Cachorra viraliza na web 'julgando' os looks da dona; assista

Da Redação

A empresária e influenciadora digital Yasmin Afif é tutora de uma cachorra chamada Joaquina. A vira-lata ama estar ao lado da dona e acabou viralizando nas redes sociais por sempre participar das fotos no espelho e "julgar" as roupas usadas pela dona.

Yasmin atua como consultora de estilo e aproveita seus perfis na internet para compartilhar com seus seguidores os looks do dia a dia. Em quase todas as fotos, Joaquina marca presença. A jovem, então, resolveu juntar todos os momentos e compartilhou o vídeo no TikTok.

"Não tenho maturidade pra Joaquina", legendou a influenciadora. O vídeo, que já possui quase um milhão de visualizações, viralizou e já possui diversos comentários sobre a atitude inusitada da cachorrinha.

Alguns internautas apontam que o animal "faz pose" para as fotos, enquanto outros afirmam que a carinha de Joaquina é "bem julgadora". "A cara dela de: 'vai para onde desse jeito?'", escreveu uma seguidora. "Até eu me senti julgada", brincou outra.

Veja:

