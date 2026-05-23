Cachorra furtada há quase um ano é encontrada e devolvida a tutora

Uma cachorra da raça Shih Tzu, que havia sido furtada há 11 meses, foi devolvida a sua dona na manhã desta sexta-feira, 22, na cidade de Campinas, interior de São Paulo. A cadela, chamada Julie, foi localizada após a investigação da Polícia Civil identificar o carro utilizado pelas suspeitas para realizar o crime.

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Marinalva Silva da Penha, a tutora do animal, percebeu a ação por meio de imagens de câmeras de segurança instaladas na frente da residência.

As gravações, datadas do dia 20 de junho do ano passado, mostram uma mulher, acompanhada da filha, parando um veículo em frente à casa. Julie passou por baixo do portão e, em seguida, a jovem saiu do veículo, pegou a cachorra e foi embora.

Com informações do Metrópoles