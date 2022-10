Caçador atira em búfalo e é morto por chifrada do animal; vídeo

Da Redação

Após ser atacado por um búfalo, na Argentina, o presidente da Federação Mexicana de Caça, Mario Alberto Canales Najjar, morreu na última sexta-feira (08). O vídeo do ataque começou a circular nas redes sociais nesta quarta-feira (12) e está chocando a internet. Assista no final da matéria.

Nas imagens é possível ver que Najjar acertou um tiro de fuzil no animal, mas não conseguiu matá-lo. Enfurecido, o búfalo de mais de 1 tonelada atacou o caçador com uma chifrada. Ele caçava com três amigos em uma região a cerca de 200 quilômetros de Buenos Aires.

Alguns peritos foram ouvidos pela impressa local, e afirmaram que Najjar foi levado à uma unidade de saúde, mas chegou ao hospital já sem vida. A autópsia revelou que o homem sofreu fraturas nas costelas e no externo e lesões na região da cavidade abdominal.





Nota de falecimento

O perfil oficial da Federação Mexicana de Caça, no Instagram, publicou uma nota de pesar pelo falecimento de seu presidente. O mexicano foi citado como um "grande homem e amigo" e também um "lutador incansável pelos direitos dos caçadores”.

Na Argentina, a caça esportiva é permitida em áreas determinadas, com regras específicas para conservar a vida selvagem. Assista o vídeo - contém cenas fortes:

Un búfalo embistió y MATÓ a Mario Alberto Canales Najjar, presidente de la Federación Mexicana de Caza A.C., momentos después de que éste le disparó un par de veces con su rifle y este es el momento exacto | ⚠️ #VIDEO con #ImagenesFuertes ⚠️ pic.twitter.com/kzd6L33xp9

October 12, 2022





Fonte: Informações do g1.

