Cabelo arrepiado e outros: quais sinais antecedem a queda de um raio?

Recentemente, um guia turístico de 36 anos morreu depois ser atingido por uma descarga elétrica no topo da Pedra da Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. A morte de Leilson Souza levantou diversas questões a respeito da queda de um raio. Por exemplo, é possível saber quando uma descarga irá cair? Segundo especialistas da área, sim!

continua após publicidade

O grupo de turistas que acompanhava Leilson no dia da fatalidade, domingo (19), afirmou que, antes da queda do raio, alguns sinais estranhos aconteceram.

O empresário Paulo Eduardo Santos conversou com a imprensa e revelou que algumas coisas fora do comum aconteceram momentos antes do acidente. "Dois colegas lá falaram que o cabelo deles estava arrepiado. Eu também senti meu dedo coçando bastante e, quando a gente se aproximou do topo, ouvimos um barulho de energia", relatou em uma entrevista ao Fantástico, da Rede Globo.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Raio atinge casa e provoca incêndio na zona oeste de Londrina; assista

O coordenador do grupo de eletricidade atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Osmar Pinto Júnior, afirma que essas sensações são normais. "Pouco antes de um raio cair no lugar, é criado um campo elétrico muito intenso na região e esse campo elétrico faz a pele formigar, faz os cabelos ficarem arrepiados. Quando acontece isso, a pessoa está na iminência de ser atingida por um raio".

Guia é atingido por raio

Um guia de turismo de 36 anos morreu depois de ser atingido por um raio na trilha da Pedra da Gávea, entre a Barra da Tijuca e São Conrado, no Rio de Janeiro.

continua após publicidade

A descarga elétrica atingiu o profissional, identificado como Leilson Souza, quando ele estava na região da Cadeirinha. Ele acompanhava um grupo até o alto da Pedra da Gávea — uma das trilhas mais difíceis do Rio — quando a chuva veio antes do previsto.

Uma turista do grupo, identificada como Karlla Conceição Araújo da Silva, de 26 anos, registrou o momento em que o raio cai e mata Leilson (assista abaixo). No registro, a mulher mostra a paisagem da região e é possível ver o guia (com mochila verde e boné preto) se afastando do grupo para uma das pontas da localidade Cadeirinha. Pouco tempo depois, um raio o atinge.

Os bombeiros precisaram do apoio de um helicóptero para conseguir remover o corpo de Leilson do local.

continua após publicidade

Assista:

tnonline

Siga o TNOnline no Google News